Real Madrid, Bale rivela: “Non giocherò a calcio per sempre”

Gareth Bale dal 2013 milita nel Real Madrid. Con i blancos ha vinto praticamente tutto: 1 Liga, una Supercoppa di Spagna, 4 Champions League, 3 Supercoppe Uefa e 4 coppe del Mondo Fifa. Bale è stato inoltre uno dei trasferimenti più onerosi della storia con i 100 milioni incassati dal Tottenham per lasciarlo partire.

NON SOLO CALCIO – Quest’anno il gallese sta incontrando molte difficoltà. In campionato scende in campo dal 26 febbraio e con il City ha giocato solo uno spezzone da 15 minuti. Nonostante i successi, il suo periodo al Real è stato costellato da infortuni e rapporti tesi soprattutto con Zinedine Zidane. Ma come raccontato dallo stesso giocatore non c’è solo il calcio nella sua vita. Intervistato dal Telegraph il gallese ha parlato della sua vita lontano dal pallone: “Inaugurerò il Par59, un ristorante dove la gente potrà venire semplicemente a bere qualcosa e giocare a golf”. Il golf infatti è una delle grandi passioni del giocatore: “Non giocherò a calcio per sempre. Il mio ritiro me lo immagino su un campo da golf“.