Real Madrid, Bale sempre più lontano: blancos pronti a liberarlo a parametro zero

Sembra essere giunta al termine l’avventura di Gareth Bale al Real Madrid. La posizione del club nei confronti del gallese pare essere ormai chiara. Troppi i problemi avuti tra le parti nelle ultime due stagioni. I malumori tra giocatore e tecnico, le continue dichiarazioni contrastanti e, fattore non meno importante, i tanti, troppi, infortuni del calciatore.

Ecco perché, secondo quanto riporta Marca, i blancos starebbero pensando di liberare l’esterno gallese addirittura a parametro zero durante la prossima estate. Visti i tanti problemi fisici di Bale e il suo rendimento troppo altalenante, il Real Madrid preferirebbe anticipare il suo addio a giugno così da evitare di doversi accollare il suo altissimo stipendio per altre due stagioni. L’ex Tottenham, infatti, ha un contratto fino al 2022. La scorsa estate il giocatore sembrava essere stato ceduto in Cina, salvo poi vedere l’operazione saltata, forse, a causa dei tanti infortuni subiti dai giocatori blancos in quel periodo.