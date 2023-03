Real Madrid-Barcellona Coppa del Re: probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo oggi per il Clasico spagnolo.

Redazione ITASportPress

Real Madrid-Barcellona di Coppa del Re si gioca oggi, giovedì 2 marzo 2023 alle ore 21. Semifinale d'andata del torneo con clima caldissimo vista l'importanza della sfida.

Real Madrid-Barcellona, le ultime La lotta in Liga tra Real Madrid e Barcellona prosegue anche in Coppa de Re dove le due squadre si daranno battaglia nella semifinale d'andata al Santiago Bernabeu. La gara di ritorno si giocherà invece a casa dei catalani il prossimo 5 aprile.

Padroni di casa di Carlo Ancelotti che si affideranno a Valverde, Benzema e Vinicius per scardinare la difesa blaugrana. Modric, Tchouameni e Kroos dovrebbero comporre la linea di centrocampo a protezione del pacchetto difensivo (privo di Alaba) che copre Courtois, solido in porta a proteggere la squadra.

Nel Barcellona non ci sarà l'infortunato Lewandowski. Spazio a Gavi, Raphinha e Ferran Torres in avanti. Xavi si affiderà alla regia di Busquets e De Jong con i muscoli di Kessie. Ter Stegen in porta con Koundé, Araujo, Christensen e Balde che dovrebbero agire nel quartetto di difesa.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Real Madrid e Barcellona, semifinale d'andata della Coppa del Re, andrà in scena oggi, giovedì 2 marzo 2023 alle ore 21. Gli appassionati di calcio potranno seguire la sfida in diretta tv e in esclusiva su Telelombardia, che ha annunciato l'acquisizione dei diritti delle due semifinali di Coppa del Re.

Sarà possibile vedere la gara tra Blancos e blaugrana anche in diretta streaming, sempre in esclusiva e sempre gratis su Telelombardia: in questo caso la partita di Coppa del Re sarà trasmessa sul sito del gruppo Mediapason.

Di seguito anche le probabili formazioni in dettaglio:

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho; Modric, Tchouameni, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius. All. Ancelotti

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Christensen, Balde; Kessie, Busquets, De Jong; Raphinha, Ferran Torres, Gavi. All. Xavi