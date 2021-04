Real Madrid-Barcellona diretta e streaming, dove vedere il Clasico oggi

Real Madrid-Barcellona si gioca oggi, sabato 10 aprile 2021 alle ore 21.00 per il Clasico di Liga che potrebbe dare un segnale in ottica campionato. Blancos contro blaugrana, di nuovo in lotta per il trionfo.

Real Madrid-Barcellona, le probabili formazioni

Queste le probabili formazioni del Clasico Real Madrid-Barcellona:

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Militao, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius.

BARCELLONA (3-4-3): ter Stegen; Araujo, De Jong, Lenglet; Dest, Busquets, Pedri, Jordi Alba; Messi, Griezmann, Dembelé.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Il Clasico di ritorno tra Real Madrid e Barcellona si giocherà, come detto, oggi sabato 10 aprile 2021 alle ore 21: appuntamento allo stadio Alfredo Di Stefano di Valdebebas per il big match di giornata. Non ci sarà il pubblico causa restrizioni per contenere il coronavirus.

Real Madrid-Barcellona potrà essere seguita su ogni smart tv grazie all’applicazione di DAZN, disponibile anche per i possessori di Sky Q. Chi non possiede un televisore smart può rimediare collegandolo a un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick, oltre che ad una console come Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) o PlayStation (PS4 e PS5).

Non ci sarà invece la diretta su DAZN1, canale 209 del satellite, per chi ha aderito all’offerta Sky-DAZN.

Lo streaming di Real Madrid-Barcellona sarà disponibile in diretta live esclusiva sempre grazie a DAZN: da pc sarà sufficiente collegarsi al sito e inserire le proprie credenziali d’accesso, mentre da smartphone e tablet bisognerà utilizzare l’applicazione dedicata.