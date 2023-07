Per la nuova stagione di calcio che sta per partire occorrerà attendere ancora qualche tempo. Ma il periodo estivo e le amichevoli sono, invece, già alle porte. In tal senso, spicca il confronto "americano" che si terrà il prossimo 29 luglio a Dallas tra Real Madride Barcellona. Le due formazioni spagnole, storiche rivali, si sfideranno AT&T Stadium di Arlington e per l'occasione è atteso il pienone di tifosi. Nonostante il prezzo dei biglietti non sia alla portata di tutti.