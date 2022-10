Real Madrid-Barcellona, probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo per il Clasico di Liga oggi alle 16:15.

22 punti a testa per Real Madrid e Barcellona che si giocano, quindi, la vetta solitaria della Liga. Al Santiago Bernabeu i Blancos vogliono confermarsi i migliori e per farlo potranno contare sul pubblico delle grandi occasioni. In casa blaugrana, invece, si cerca riscatto dopo il pari in Champions League contro l'Inter che ha messo a serio rischio il passaggio del girone.