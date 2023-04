Real, risposta alle accuse del Barça: “Voi squadra legata al regime di Franco”

I dirigenti del Real Madrid hanno risposto per le righe alle accuse del presidente Laporta

Esplode lo scontro tra Real Madrid e Barcellona, con i rapporti tra i due club che sono arrivati ai minimi termini. Dopo la vicinanza sul fronte Superlega, il caso Negreira ha riaperto la frattura tra le due principali e rinomate società spagnole.

Le parole pronunciate ieri dal numero uno blaugrana Joan Laporta hanno nuovamente acceso la miccia. Il presidente dei catalani, in conferenza stampa per riguardo il caso Negreira, ha attaccato i rivali affermando: “è una società che è sempre stata favorita dalle decisioni arbitrali. È stata considerata sempre la squadra del regime per la sua vicinanza al potere politico ed economico”.

Non è così tardata ad arrivare la replica del Real. I Blancos hanno infatti pubblicato un video di oltre quattro minuti e mezzo rinfacciando al Barcellona un elenco di favori che il club catalano avrebbe ricevuto dal regime Franchista. Una grande domanda appare in sovrimpressione: “Qual era la squadra del regime?”. E via con l’elenco dei favori: “Il Camp Nou è stato inaugurato dal ministro generale di Franco, José Solís Ruiz”; “Il Barcellona ha consegnato a Franco il distintivo d’oro e di diamanti”; “Il Barcellona ha nominato Franco socio onorario nel 1965”; “Barcellona ha decorato Franco tre volte”; “Il Barcellona è stato salvato tre volte dalla bancarotta con tre riclassificazioni di Franco”; “Il Barcellona ha vinto otto scudetti e nove Coppe con Franco”.

All'opposto, invece, il Real Madrid sarebbe stato penalizzato dal regime del dittatore, con tanto di alcuni esempi. “Nel 1939 il Real Madrid si trovava in una situazione critica. Il quartier generale era scomparso sotto un bombardamento, i suoi trofei erano stati rubati e le tribune del vecchio Chamartín erano state distrutte per ricavarne legna. Di quella squadra erano rimasti solo cinque giocatori; gli altri erano andati in esilio o erano stati trattenuti dai vincitori”.