Real Madrid, Bellingham: “In finale di Champions mi sono innamorato del club”

Il centrocampista Jude Bellingham, alla sua prima conferenza stampa da giocatore del Real Madrid, ha spiegato perché ha deciso di trasferirsi nel club madrileno. Il Real Madrid ha acquistato Bellingham dal Borussia Dortmund per 103 milioni di euro, altri 30 milioni sono registrati sotto forma di bonus. “Ero alla finale di Champions League quando il Real Madrid ha battuto il Liverpool e questo è stato un fattore determinante nella mia decisione di venire qui. Mi sono subito innamorato e oggi mi unisco al più grande club del mondo ma non sono venuto per soldi. Mio padre mi ha parlato dell'interesse del Real Madrid l'anno scorso, 12-15 mesi fa. E, credimi, mi è venuta la pelle d'oca e il mio cuore si è fermato un po'. Il denaro non è mai stato un fattore determinante nella mia carriera, questo è il miglior club del mondo".