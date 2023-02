Newcastle, pronta offerta monstre per top player e il Real trema

Terminato da poco il mercato invernale, sono tanti i club che hanno già diversi obiettivi fissati per la prossima estate. Il Real Madrid , dopo non aver effettuato innesti nella sessione invernale, è una delle big che da tempo sta monitorando molto attentamente la situazione di Jude Bellingham. Il centrocampista è diventato il nuovo sogno di Florentino Pérez dopo Kylian Mbappé.

Due leggende delle 'merengues' come Luka Modric e Toni Kroos si stanno avvicinando sempre di più all'addio. Purtroppo l'età avanza per tutti e per questo motivo il presidente del Real vuole già pensare di investire sui possibili sostituti. Lo stesso giovane calciatore, solo qualche settimana fa, aveva lasciato intendere di voler approdare alla corte di Carlo Ancelotti.