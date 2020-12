Real Madrid, Benzema da record: batte… Roberto Carlos

Due risultati importantissimi in una settimana. Il Real Madrid trovra vittoria e passaggio del turno in Champions League ma anche il successo nel derby contro l’Atletico che, in qualche modo, riapre i giochi per la Liga. Questa volta, protagonista del match non è stato Karim Benzema che si è comunque messo in luce, fuori dal campo, per un traguardo davvero storico.

Il record di Benzema

A festeggiare il proprio centravanti è lo stesso Real Madrid che sui social ha condiviso un’immagine che vede Benzema in compagnia del presidente Florentino Perez e soprattutto di Roberto Carlos, storico ex terzino sinistro. Il motivo lo si capisce dalle due maglie speciali che i protagonisti della foto hanno in mano. In una la scritta 527, nell’altra il numero 528. Benzema, infatti, con la presenza nel derby contro l’Atletico, è diventato il calciatore straniero con più gare giocate nella storia dei blancos battendo proprio l’esterno brasiliano.

Numeri davvero unici per il bomber che avrà ancora modo di incrementare tale primato durante la stagione.