Real Madrid, Benzema: “Ho cambiato il mio gioco per Cristiano Ronaldo e ora sono più libero…”

Interessante intervista rilasciata da parte di Karim Benzema, attaccante del Real Madrid, nel corso del programma spagnolo su Movistar + Universo Valdano. Il centravanti blancos si è raccontato a 360° parlando anche del suo rapporto, in campo, con l’ex Cristiano Ronaldo ammettendo di essersi dovuto adattare al compagno ma che ora, dopo il suo addio, si è potuto liberare ed esprimere al meglio il proprio gioco.

Benzema: “Ho giocato per CR7 e ora sono più libero”

“Luis Nazario da Lima, o se preferite Ronaldo il Fenomeno, era il mio idolo fin da piccolo. Ho iniziato a guardare il calcio per lui”, ha racconato Benzema partendo dalla sua passione per il pallone. “Ho guardato molto i suoi movimenti e ogni tanto provo a fare come lui. Ma è impossibile fare lo stesso”.

Da un Ronaldo ad un altro. Questa volta Cristiano, suo ex compagno: “Cristiano Ronaldo era al Real Madrid per fare gol. Io ho cambiato il mio stile di gioco per giocare con lui. Prima giocavo diversamente ma quando hai un compagno che segna il doppio o il triplo dei tuoi gol dei adattarti. Adesso, dopo il suo addio, sono libero in campo, mi piace toccare la palla. Prima avevo messo da parte la mia voglia e l’istinto di fare gol. Ora è diverso”, ha concluso Benzema che nell’ultima gara di Liga ha raggiunto quota 250 reti in maglia Real Madrid.