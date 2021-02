Real Madrid, Benzema mette nel mirino l’Atalanta: Zidane lo “obbliga” al riposo

Ultima seduta d’allemento settimanale per il Real Madrid prima della trasferta di Valladolid, ma soprattutto a cinque giorni dalla sfida di Champions League contro l’Atalanta. Un piccolo indizio dall’ambiente blancos sull’attenzione alla gara con i nerazzurri è arrivato dalle scelte di Zidane che ha deciso di tenere a riposo Benzema.

Il mister madrileno non vuole correre rischi col suo bomber e per questa ragione ha scelto di dare un turno di stop al francese, obbligandolo a saltare la gara di Liga. La decisione è ponderata in riferimento allo spessore dei rivali in campionato e soprattutto alle già tante assenze. Sono, infatti, ben otto i calciatori out che non potranno essere a disposizione nelle prossime uscite: Sergio Ramos, Carvajal, Rodrygo, Valverde, Odriozola, Marcelo, Hazard e Militao. Questi non ci saranno in campionato e neppure contro la Dea, anche se gli ultimi due hanno qualche possibilità di essere convocati.