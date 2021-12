Real Madrid, Benzema: “Psg? Nessuna paura vogliamo vincere andata e ritorno”

Parla l'attaccante Blancos

PSG - "Come ho detto il nostro obiettivo è vincere e per trionfare in Champions sappiamo che dobbiamo vincerle tutte. Dal Benfica (al primo sorteggio) al Psg' Sappiamo che è una grande squadra, ma lo siamo anche noi. Non siamo dispiaciuti per il sorteggio anche perché questa è una partita che chiunque vorrebbe giocare. L'obiettivo è vincere sia all'andata che al ritorno perché dobbiamo vincerle tutte sempre. Sarà importante per noi e per i nostri tifosi".