Real Madrid, Benzema verso il rinnovo: “l’indizio” di Butragueno

Nelle scorse ore si è parlato del possibile rinnovo di contratto col Real Madrid di Karim Benzema . Il centravanti, autore anche della rete contro il Liverpool nel match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, sembra essere vicinissimo al prolungamento con i Blancos. A dare un ulteriore indizio che le cose dovrebbero andare nel verso giusto ci ha pensato Emilio Butragueno , dirigente dei madrileni e storico ex calciatore.

Parlando a Movistar TV, ecco le parole sul bomber tra campo e contratto: "Karim contro il Liverpool (in Champions League ndr) ha segnato, ma avrebbe potuto fare anche più di un gol. Benzema è una pietra angolare del nostro gioco offensivo, un maestro di calcio e di gioco corale. È fondamentale per noi avere un calciatore così in partite del genere".