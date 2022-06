Real Madrid, budget monstre per il mercato: 350 milioni solo in estate

I galacticos pronti a fare pazzie sul mercato

Non è riuscito a prendere Kylian Mbappé, vero obiettivo di mercato, ma il Real Madrid potrà consolarsi con altri trasferimenti. Non ci sono dubbi che il club blancos metterà in scena qualche affare davvero importante oltre a quello già annunciato di Rudiger, per altro arrivato gratuitamente.

Secondo quanto rivelato da Goal , infatti, la società di Florentino Perez potrà contare su un budget galactico per la finestra di trattative estive. Si parla di 350 milioni di sterline su cui il Real Madrid potrà fare affidamento per rinforzare la propria rosa.

Tale somma è frutto della vittoria in Liga ma soprattutto del trionfo in Champions League che da solo ha portato 113 milioni di sterline. Inoltre, gli addii di Isco, Bale e Marcelo dovrebbero portare una mancata spesa di 75 milioni, soldi che potranno essere utilizzati per ritoccare gli ingaggi di chi, invece, nella rosa madrilena resterà, Vinicius in particolare. Le possibili cessioni di Jesus Vallejo, Marcos Asensio, Dani Ceballos, Luka Jovic e Mariano potrebbero portare ulteriore liquidità per un totale, appunto, di 350 milioni.