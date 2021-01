Real Madrid, Butragueno: “Modric è un lusso per noi e starà qui ancora a lungo. Su Zidane…”

Emilio Butragueno annuncia il rinnovo di Luka Modric col Real Madrid e parla anche del futuro di Zinedine Zidane, sotto “attacco” dopo le recenti prove deludenti in Coppa. Come riporta anche Marca, il dirigente blancos ha avuto modo di soffermarsi sulle vicende calde della casa madrilena dopo il bel successo per 4-1 in casa dell’Alaves.

Butragueno: “Modric con noi a lungo. Zidane…”

“Ci sono giocatori come Modric che migliorano questo sport”, ha esordito Butragueno sul centrocampista croato. “Il passaggio a Mendy contro l’Alaves è qualcosa di unico. Per noi è un lusso avere un giocatore come lui. Ci sta dando così tanto e continuerà a darlo ancora a lungo”.

Un pensiero anche su Zidane, di recente colpito dal Covid: “Lui in discussione? Tutti sappiamo cosa rappresenti per noi Zidane. L’unica cosa che vogliamo è che torni presto e stia bene. Sappiamo com’è il calcio, lo abbiamo vissuto per molti anni. Quando la squadra non vince, si devono ascoltare commenti e voci di ogni tipo. Dobbiamo essere uniti e lavorare sodo”.