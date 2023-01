Real Madrid, Camavinga ci crede: “5 punti dal Barcellona? Non sono niente”

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti rallenta e lo fa contro la Real Sociedad. In Liga, adesso, sono 5 le lunghezze che separano i Blancos dalla capolista Barcellona. Dopo lo 0-0 del Santiago Bernabeu, l'umore dei madridisti non è certo dei migliori ma è dalle parole di Eduardo Camavinga che si comprende lo spiriti vincente del gruppo.

Parlando a Movistar dopo la gara, il francese, impiegato anche come terzino sinistro, ha spiegato: "Vero, abbiamo perso due punti, ma il campionato è lungo. Non perdiamo fiducia e andiamo avanti, presto ci sarà una nuova partita. La stagione è lunghissima, mancano tante partite".

Camavinga ha aggiunto: "Non posso dire chi vincerà la Liga oggi. Cinque punti non sono niente specie quando mancano ancora tante gare e la distanza è così minima". Parlando del suo ruolo: "Io terzino? Ho già giocato terzino sinistro ai Mondiali. Sono qui per aiutare la squadra, per dare il massimo al club. Questa non è la mia posizione, ma voglio aiutare la squadra e sono disposto a tutto per farlo".