Real Madrid, Camavinga: “Non amo giocare terzino, lo faccio per la squadra”

Un vero e proprio jolly capace di ricoprire qualunque posizione lungo il terreno di gioco. Lo ha intuito subito Carlo Ancelotti riguardo le splendide qualità di Eduardo Camavinga , il quale nasce da centrocampista ma più volte è stato impiegato da "Carletto" come terzino sinistro. Forse per metterlo alla prova, forse per necessità del Real Madrid . In ogni caso, intervenuto direttamente dal ritiro della Nazionale, il francese ha ammesso di non amare quella posizione.

RUOLO: "Penso che tutti ormai siano venuti a saperlo quindi lo rendo pubblico... non mi piace questa posizione. Non amo giocare da terzino sinistro. Ne ho parlato in passato con Ancelotti, ma la cosa più importante è la squadra. Dato che sono un giocatore di squadra, giocherò da esterno se me lo chiederanno, anche se non mi piace. Voglio dare tutto per questa società e questo club. Non sempre ottieni quello che vuoi, bisogna anche sapersi accontentare". Camavinga ha ammesso di non amare il ruolo ritagliatogli da Carlo Ancelotti nelle zone laterali del campo. Lui preferisce agire per vie centrali, dove può mettere in mostra tutti le sue caratteristiche.