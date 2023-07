Real Madrid, Carvajal lancia la sfida: “Barcellona? In gare ufficiali vinceremo”

La stagione non è ancora iniziata ma il duello tra Real Madrid e Barcellona , invece, assolutamente sì. Tutta "colpa" del Clasico disputato negli States in amichevole che ha visto i blaugrana vincere nettamente 3-0. Un risultato che ha acceso ancora di più i Blancos, almeno stando alle parole di Dani Carvajal .

Il difensore, infatti, come riportato da Marca e da ESPN, non solo ha lanciato il guanto di sfida ai catalani in vista della stagione ma si è detto sicuro di come andranno gli incontri ufficiali del 2023-24.