Real Madrid, Casemiro: “Era normale un momento di flessione, i calciatori non sono macchine. Ora stiamo facendo bene”

In una stagione iniziata in maniera complicata tra infortuni e positività, il Real Madrid di Zidane sembra aver messo il peggio alle spalle dopo le ultime prestazioni decisamente positive. Prima la vittoria di Siviglia, poi la decisiva gara di Champions contro il Borussia ed infine la convincente vittoria nel derby di Madrid, il tutto con una ritrovata solidità difensiva. Le tante partite consecutive però non sono decisamente piaciute ai calciatori, neanche al centrocampista del Real, Casemiro: “Era normale ritrovarsi in una fase di flessione dopo le tante partite che abbiamo disputato – dichiara il brasiliano a Movistar TV – , non cerchiamo alcuna scusa, però non siamo delle macchine”.

BELLA PROVA

Inevitabile poi un commento sul derby di Madrid, vinto per 2-0 dalla squadra di Zidane anche grazie ad una rete di Casemiro: “Abbiamo fatto un grande lavoro per uscire dalla fase complicata che ci siamo ritrovati ad affrontare. Contro l’Atletico abbiamo giocato un bel calcio, creando occasioni e con grande aggressività, loro però hanno fatto meglio di noi nella ripresa” – conclude il centrocampista – .