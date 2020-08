Real Madrid, Casemiro esalta Bale: “Se in forma, è tra i primi 3 del mondo…”

Ha fatto molto discutere il comportamento di Gareth Bale al Real Madrid. Escluso dal tecnico Zidane per le sfide della seconda parte di stagione, il gallese è stato protagonista di diversi “siparietti” e atteggiamenti poco consoni ad un professionista mentre stava seduto in panchina. Un feeling mai veramente nato con l’allenatore e qualche rumors di mercato di troppo hanno fatto il resto. Ad intervenire e spezzare una lancia a favore del compagno, forse anche per motivarlo in vista della prossima annata, è stato Casemiro. Il centrocampista brasiliano, parlando ad AS, ha commentato il momento di Bale.

Casemiro: “Se in forma, Bale è tra i top 3 al mondo”

“A volte tutti affrontiamo delle difficoltà. Sa che ora non è il momento migliore della sua carriera, ma lavora, ha il nostro sostegno, il supporto del club e dell’allenatore”, ha commentato Casemiro. “È molto importante per noi, perché è in grado di fare la differenza in qualsiasi momento e lo ha dimostrato. Lui è con noi. Nella sua forma migliore, è tra i primi 3 al mondo, ma ora dobbiamo essere realistici e ammettere che non è al suo apice”, ha concluso il centrocampista. In questa stagione Bale ha preso parte a 16 partite con 2 reti e due assist per i compagni. Numeri non certo da top player.

