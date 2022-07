Real Madrid, Casemiro: “Neymar? Se il Psg non lo vuole lo prendiamo noi”

Parole destinate a far parlare e generare altri rumors di mercato, quelle di Casemiro , centrocampista del Real Madrid , che ai microfoni di Sport Tv ha parlato anche del connazionale Neymar e delle voci che lo vorrebbero in partenza dal Paris Saint-Germain .

Il brasiliano dei Blancos ha parlato dei rumors sul possibile addio dalla Francia dell'attaccante che, in realtà, ha sempre smentito la possibilità di lasciare la sua attuale squadra. In un misto di ironia e serietà, Casemiro non solo ha difeso il valore tecnico di O'Ney, ma ha aperto uno spiraglio clamoroso per vederlo con la camiseta blanca...