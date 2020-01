Real Madrid, Casemiro non teme nessuno: “Barcellona o Atletico Madrid in finale? A noi non cambia nulla…”

Il Real Madrid passeggia in Supercoppa di Spagna. Tris al Valencia e finale conquistata. Adesso attende di conoscere la sua rivale per la partita che metterà in palio il trofeo. Barcellona o Altetico Madrid che questa sera si sfideranno in Arabia Saudita.

Il centrocampista blancos Casemiro si è mostrato sicuro affermando che alla squadra di Zidane non importa chi avrà davanti. Come riporta AS, il brasiliano ha detto: “Contro il Valencia abbiamo dominato. Controllato bene la gara dall’inizio alla fine. Barcellona o Atletico in finale? Sinceramente a noi non importa. Sappiamo che entrambe le squadre sono molto difficili. Chi ci toccherà sfidare sfideremo. Pianificheremo bene la gara e vinceremo. Sappiamo che la prossima gara è sempre al più difficile. Questa è la mentalità”, ha concluso Casemiro.