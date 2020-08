Real Madrid, caso Bale: l’aiuto arriva… da José Mourinho

In casa Real Madrid continua a tenere banco la situazione legata al futuro di Gareth Bale. Il gallese ha più volte espresso, anche attraverso il proprio agente, la volontà di rimanere con la camiseta blanca e rispettare il suo ricco contratto anche a costo di non giocare più. Una posizione netta che non ha trovato una via comune tra le parti in causa. In soccorso dei campioni di Spagna in carica potrebbe arrivare una vecchia conoscenza: José Mourinho.

Caso Bale: Mourinho può aiutare il Real Madrid

Come scrive Mundo Deportivo, il futuro di Gareth Bale è una delle grandi incognite e problematiche del Real Madrid. Il calciatore sembra essere intenzionato a restare fino al 2022 anche senza giocare. In questa situazione, una possibilità di salvezza sia per il calciatore sia per la società spagnola potrebbe essere José Mourinho. L’allenatore portoghese del Tottenham non ha mai nascosto che il gallese sia un giocatore di suo gradimento e secondo quanto si dice in Inghilterra, lo Special One lo vorrebbe in maglia Spurs. L’ex mister proprio dei blancos lo voleva già ai tempi del Manchester United e non ha certo cambiato opinione sul talento del classe 1988. Ecco perché la speranza del Real Madrid è che Mourinho, parlando con Bale, possa convincerlo ad accettare la proposta degli inglesi, compresa quella di un ingaggio più basso rispetto al suo attuale…

