Real Madrid, caso Bale: rischia sanzione per… poco impegno

Continuano i rumors che vedono coinvolto Gareth Bale, esterno offensivo del Real Madrid, sempre in rotta col club. Il gallese, infortunato per il club, ma abile e arruolabile per il Galles fa molto discutere.

Secondo quanto riportato da Sport, la situazione di scontro tra giocatore e società madrilena potrebbe presto avere una svolta: il Real Madrid potrebbe sanzionare Bale per il rendimento ben al di sotto delle aspettative nel corso delle ultime settimane. Da ciò che si apprende, un accordo con il sindacato dei calciatori all’interno del contratto collettivo, prevede la possibilità di multare e sospendere un giocatore nel caso in cui il suo impegno venga meno o venga considerato intenzionalmente al di sotto della normalità.

Il Real Madrid potrebbe multare Bale per una cifra pari al 25% del suo stipendio mensile.