Real Madrid da record: guadagnati oltre 400 milioni dal settore giovanile

Secondo AS il Real Madrid ha guadagnato 386 milioni di euro dalla vendita dei giocatori cresciuti nel proprio vivaio negli ultimi 10 anni. Secondo un rapporto basato sui dati di Transfermarkt, il club di Madrid è il secondo in Europa in termini di entrate dal trasferimento di giocatori usciti dal settore giovanile. Il leader in questo indicatore è il Benfica (543 milioni), l'Ajax chiude i primi tre posti (376 milioni). Seguono poi Sporting Lisbona (363 milioni) e Monaco (327 milioni).