Real Madrid, che bomba: torna Casillas. I dettagli dell’accordo

Iker Casillas torna al Real Madrid. Secondo quanto riportato dal sito del giornale Marca, il portiere rimette piede nella sede del club storico per ricoprire un ruolo dirigenziale.

IL RITORNO

Casillas torna al Real Madrid in veste di consigliere, e sebbene il suo ruolo debba ancora essere definito nel corso delle prossime settimane, c’è già entusiasmo in Spagna per il suo rientro. L’ex calciatore madrileno malgrado sia ufficialmente ancora in attività non gioca dallo scorso anno, da quando è stato colpito da un infarto miocardico acuto durante un allenamento. Da quel momento ha iniziato a fare il dirigente della squadra portoghese, svolgendo un ruolo da tramite tra squadra e dirigenza. Nel corso della sua esperienza col Porto Casillas è sceso in campo per 156 volte, subendo 116 reti.

