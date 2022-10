Real Madrid, che ospite! Al Santiago Bernabeu c’è Tim Burton

Opsite d'eccezione in casa madrilena col noto regista che ha fatto un giro del museo dei Blancos.

Non si chiamano Galacticos per nulla. Il Real Madrid, infatti, attira i migliori calciatori nel proprio club ma anche tifosi e in generale vip di primissimo livello, affascinati dalla realtà madrilena. La conferma è arrivata nelle scorse ore ed è stata immortalata dagli stessi profili ufficiali della società. Il club Blancos ha ricevuto, infatti, una visita a sorpresa: al Santiago Bernabeu si è presentato Tim Burton, famoso regista internazionale.