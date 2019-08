Real Madrid, che tegola: Hazard infortunato, rischia un mese di stop

Problemi per il Real Madrid, problemi per la stella Eden Hazard. Un bel guaio per l’esterno offensivo ex Chelsea, che come annunciato dagli stessi blancos sul proprio sito ufficiale dovrà rimanere lontano dai campi per un po’ a causa di una lesione del retto anteriore della coscia sinistra. Un infortunio che il belga si è procurato in allenamento e che dunque gli proibirà di esordire, domani, contro il Celta Vigo nella prima giornata del campionato spagnolo. Secondo il giornale spagnolo Sport dovrebbe restare ai box per circa un mese, per cui a rischio anche la prima partita del girone della prossima Champions League. Il giocatore si aggiunge agli infortunati Asensio, Rodrygo e Mendy. Probabile che Zidane si affidi a Vinicius per il tempo in cui Hazard sarà indisponibile.