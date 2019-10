Real Madrid, chiarite le condizioni di Courtois: soffre di gastroenterite acuta

Finalmente chiarite le condizioni del portiere Real Madrid Thibaut Courtois, di cui si era parlato di attacchi d’ansia. Era stato sostituito nell’intervallo della partita di Champions League contro il Bruges al Santiago Bernabeu, occasione in cui sembrava avesse vomitato per un problema allo stomaco. Effettivamente è così, il club ha pubblicato un comunicato sulla situazione di salute del portiere: “Al nostro giocatore mai sono stati diagnosticati problemi d’ansia, quindi le informazioni sono false. Soffre di una gastroenterite acuta con disidratazione e squilibrio elettrolitico, il quale ha reso impossibile al giocatore il fatto di scendere in campo per il secondo tempo del match con il Bruges. Il giocatore risponde ora favorevolmente al trattamento”. Intanto i blancos si affidano ad Areola.