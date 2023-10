Real Madrid, clausola folle e “anti-Arabia” per due giocatori

Lo spauracchio Arabia Saudita si fa sempre più pericoloso in Europa e i top club corrono ai ripari. Tra questi anche il RealMadrid, che per provare a tutelarsi da "occhi indiscreti" pare abbia deciso di rinnovare i propri calciatori con clausole rescissorie folli. Condizioni rivolte proprio a sventare l'interesse che arriva da Medio Oriente, che a certe cifre non può certo arrivare. A riportarlo è COPE, che riferisce l'intenzione dei blancos di prolungare il contratto di Federico Valverde e Eduardo Camavinga con una clausola da circa un miliardo di euro. L'uruguaiano andrà in scadenza a giugno 2027 per cui non ci sarebbe fretta di rinnovo, ma a Madrid vogliono stare tranquilli. Discorso diverso per il "tuttofare" francese, che va in scadenza nel 2025 e si prepara dunque un rinnovo fino al 2028. Ultima caratteristica sarà poi un ritocco dell'ingaggio, così da non far invidiare gli ex colleghi ormai in Saudi Pro League.