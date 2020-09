Real Madrid, Courtois avverte il Barcellona: “Vogliamo vincere tutto”

Thibaut Courtois, dopo essere guarito dal Covid-19, lancia la sfida alle rivali spagnole. Il portiere belga ha parlato a Mundo Deportivo in vista della nuova stagione, dichiarando che il Real è più pronto che mai a difendere il titolo conquistato nell’ultima stagione.

“VOGLIAMO VINCERE ANCORA”

“L’ultimo anno è stato ovviamente un po’ diverso. È stata un’ estate più breve ma molto intensa, ci siamo allenati molto bene e stiamo alla grande per l’inizio della Liga. Personalmente mi sento benissimo, molto in forma e con voglia di andare avanti dopo il finale della scorsa stagione. Vogliamo vincere tutto, questo è ciò che deve essere fatto al Real Madrid. Devi cercare di vincere ogni trofeo che giochi, l’obiettivo è lottare per vincere il maggior numero di trofei possibile già in questa stagione”. Courtois lancia dunque la sfida alle pretendenti alla vittoria della Liga, in particolare al Barcellona.

