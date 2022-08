Real Madrid, Courtois: “Benzema vincerà il Pallone d’Oro e se non lo fa…”

Dopo il successo in Supercoppa Europea contro l'Eintracht Francoforte, il portiere del Real Madrid Thibaut Courtois ha avuto modo di parlare ai microfoni di Prime Video a proposito del trionfo ma anche della nuova stagione che ormai è iniziata e che vedrà la sua squadra debuttare in Liga contro l'Almeria nel weekend.

A livello personale, il belga ha detto: "Io sono sempre pronto per la mia squadra. Io mi faccio trovare pronto quando è necessario". Sulla vittoria della Supercoppa: "E' importante anche da un punto di vista mentale vincere per affrontare la prima partita nella Liga. E' importante mantenere lo stesso livello".

Un passaggio anche sul compagno di squadra Karim Benzema, ancora a segno anche in questo appuntamento: "E' il miglior attaccante del mondo. Va a vincere il Pallone d'Oro. E' importante averlo in squadra e non contro". E ancora: "Se non lo vince quest'anno faccio qualcosa di male (ride ndr)", ha concluso Courtois.