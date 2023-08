Real Madrid, Courtois: “Infortunio inaspettato, ma è ora di accettarlo e…”

Il portiere ha commentato l'infortunio al crociato che lo terrà out per gran parte della stagione, ringraziando i tifosi per il sostegno

Thibaut Courtois ha commentato l'infortunio in allenamento. Il portiere del RealMadrid ha accusato una rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro e rimarrà ai box per diversi mesi, queste le sue parole: "Non ti aspetti mai di passare attraverso questo, ma ora è il momento di accettarlo e fare di tutto per superarlo e tornare sempre più forte. Ringrazio tutti per l'amore e il sostegno dimostrato. Assicuro che quest'infortunio mi motiverà a riprendermi il prima possibile" ha scritto l'estremo difensore sui propri profili social ufficiali. Intanto il Real Madrid è già sul mercato alla ricerca di un sostituto.