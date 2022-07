Real Madrid, decisione presa sul rinnovo di Asensio: i dettagli

In casa Real Madrid tiene banco la situazione legata al contratto di Marco Asensio. Il giocatore spagnolo ha il contratto in scadenza a giungo 2023 e nelle ultime settimane si è tanto discusso su un suo eventuale prolungamento di contratto. Nella passata stagione Asensio non ha reso al meglio, anche a causa degli infortuni e del formidabile tridente d'attacco formato da Vinicius, Benzema e Valverde o Rodrygo. Ora però il club Blancos avrebbe preso la decisione riguardo il futuro del giocatore.