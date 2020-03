Real Madrid dice sì ai tagli agli stipendi, ma solo ai big…

La crisi economica nel calcio ha investito tutte le categorie. Dalla Serie A fino alle serie inferiori le società hanno dovuto provvedere ad un taglio degli ingaggi. Anche all’estero lo scenario è identico. In Germania ormai sono tante le squadre che non hanno esitato a venire incontro alle necessità delle rispettive dirigenze. In Spagna anche il Barcellona ha ufficializzato la riduzione del 70% degli ingaggi della rosa.

REAL MADRID – Secondo i quotidiani spagnoli, il Real Madrid sembrava l’unica squadra che potesse reggere la crisi senza dover optare a nessun taglio. Da quanto riporta El Mundo però, la situazione sembra essere cambiata. Florentino Perez infatti avrebbe raggiunto un accordo con il capitano Sergio Ramos per un taglio agli ingaggi dei giocatori che guadagnano di più. Oltre al difensore quindi troviamo Hazard, Bale e tanti altri. Una decisione inevitabile per far fronte alle perdite derivanti dallo stop forzato.