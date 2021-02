Real Madrid, dietrofront Sergio Ramos: dialogo con Florentino Perez per il rinnovo

Il futuro di Sergio Ramos resta ancora piuttosto incerto. Ma se alcune settimane fa l’addio al Real Madrid sembrava la pista più percorribile, qualcosa, nelle ultime ore, è cambiato. Ne sono sicuri in Spagna dove ABC e poi via via tutti gli altri media come AS, parlando di accordo per il rinnovo molto più vicino.

Sergio Ramos: il rinnovo è una questione tra lui e Perez

Secondo quanto si apprende, Sergio Ramos e Florentino Perez starebbero provando a venirsi incontro. In settimana ci sarebbero stati molti contatti cordiali per sincerarsi reciprocamente delle loro condizioni. Da una parte il difensore, operatosi al ginocchio, dall’altra il patron in via di guarigione dal Covid-19. Tra i due si sarebbe ritrovato un clima sereno tanto da poter presto tornare a parlare di rinnovo di contratto. L’idea resta sempre quella di un biennale con la decurtazione del 10% dello stipendio. In tal senso, pare che il difensore potrebbe decidere di accettare.

L’unica cosa certa è che la questione rinnovo sarà un affare solo tra El Gran Capitan e il presidente. Nessun altro potrà metter bocca nei dialoghi e nelle rispettive decisioni.