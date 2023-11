Real Madrid, Djibril Cissé e il rifiuto a Zidane: “Non mi pento di nulla”

Intervistato dal quotidiano francese "Le Parisien", l'ex attaccante della Lazio, Djibril Cissé ha parlato del suo rifiuto al Real Madrid. Grande amico di Zinedine Zidane con cui è stato compagno di nazionale per oltre quattro anni, Djibril Cissé ha spiegato: "Zidane mi spiegò che il Real Madrid era interessato a me e che poteva vedersi giocare con me in Spagna. Gli ho detto che, anche se non avevo firmato nulla, avevo già dato la mia parola al Liverpool. Non mi pento di nulla perché non so se avrei iniziato a Madrid. Ma la mia prima grande discussione con Zizou è stata di dirgli di no!" - ha raccontato l'attaccante francese con un passato anche in Serie A con la maglia della Lazio.