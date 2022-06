Real Madrid e Barcellona, spettacolo in estate: Clasico a… Las Vegas

Una stagione di calcio ricca di impegni e di sorprese si è appena conclusa ma la prossima annata è già alle porte e per questa ragione è già tempo di programmare tutta la fase di preparazione. In tal senso, ecco che le grandi squadre d'Europa hanno già organizzato diversi appuntamenti estivi tra amichevoli e ritiri. Anche le big di Spagna, e in questo caso Real Madrid e Barcellona, non sono da meno.