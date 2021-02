Real Madrid, è gelo con Sergio Ramos che ha diversi corteggiatori

Il patron del Real Florentino Perez offre, Ramos non risponde: s’interrompe così la trattativa del rinnovo di contratto tra la società madrilena e il capitano delle merengues, sempre più vicino a lasciare Madrid. Due le proposte di Florentino fatte, secondo quanto riporta Don Balon, al difensore spagnolo: un anno in più di contratto con lo stesso ingaggio o due anni con stipendio ridotto del 10%. Ad entrambe però, Ramos ha risposto picche, o meglio non ha risposto. Il motivo? Il capitano del Real sostiene di non aver ricevuto nessuna proposta seria e che le due sopra citate siano soltanto rumors. Nel frattempo Ramos, 668 partite e 100 gol in 15 stagioni con il Real, continua a sostenere di avere i blancos come priorità, allontanando le voci che lo vogliano come prossimo giocatore del Manchester United. Secondo quanto riportato dal programma El Chiringuito in pole c’è il Paris Saint-Germain che da tempo aveva messo lo spagnolo nel mirino arrivando ad offrire ben 15-16 milioni netti di ingaggio. Secondo El Pais il club di Parigi potrebbe addirittura spingersi a 20 milioni netti pur di portare nella capitale francese El Gran Capitan. C’è anche il Bayern che segue lo spagnolo visto che Flick perderà Boateng e Martinez.

GELO PEREZ-ENTOURAGE RAMOS

Intanto restano tesi i rapporti tra Florentino Perez e René Ramos, fratello-procuratore di Sergio. I due non si parlano e questo ha spinto il presidente del Real a trattare direttamente con il difensore, cosa che non è piaciuta al suo entourage. Resta la preoccupazione dei tifosi delle merengues, che non sanno di chi è la colpa di questo stallo, né se dovranno dire addio al proprio capitano. Ma da Madrid la sensazione è che tutto possa risolversi con una stretta di mano e un abbraccio.