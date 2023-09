Real Madrid, ecco il nuovo Bernabéu con il tetto retrattile

Gli ultimi dettagli sono ormai stati rifiniti, dalla stesura dell’erba alla sistemazione dei seggiolini sugli spalti passando per la capienza, che è ora di 84.000 spettatori grazie alla costruzione di una nuova gradinata, fino alla grande novità, legata al tetto retrattile , che si chiuderà e si aprirà in base al variare delle condizioni metereologiche, ma non… tutte.

Lo stadio infatti sarà coperto in caso di pioggia, ma non in caso di neve o di caldo superiore ai 40 gradi . Il peso della neve potrebbe infatti fare crollare il tetto, mentre quello dell’eccessiva temperatura potrebbe causare un surriscaldamento eccessivo. Le operazioni di chiusura richiederanno complessivamente 35 minuti e, insieme al prato ugualmente retrattile, permetteranno al Bernabéu di ospitare concerti. Già fissato quello di Taylor Swift per il 30 maggio.

Non si tratterà ovviamente del volto definitivo dell’impianto, la cui inaugurazione ufficiale dopo il maquillage resta fissata per il 23 dicembre, ma in questo senso non ci sono certezze e non si esclude uno slittamento al 6 marzo, giorno del 122° anniversario della fondazione del club, data che potrebbe però coincidere con l’andata degli ottavi di Champions League, qualora la squadra di Carlo Ancelotti terminasse al secondo posto il girone che li vedrà affrontare Napoli, Braga e Union Berlino.