Real Madrid eliminato dall’Alcoyano, Zidane: “Non è una vergogna, ma la colpa è tutta mia”

Gli attacchi delle prime pagine spagnole sono solo l’inizio per Zinedine Zidane e il suo Real Madrid. Clamorosa la sconfitta subita in Copa del Rey da parte dell’Alocoyano, squadra che milita nel campionato che in Italia sarebbe la Serie C. 2-1 e blancos a casa non senza polemiche. Il manager francese ha provato a motivare quanto accaduto nella gara parlando alla stampa dopo il match: “Sinceramente sono cose che possono accadere nel calcio. Non penso sia una vergogna o un peccato. Il calcio è così. Dovevamo vincere, sì, ma può succedere accada il contrario”.

E ancora: “Noi continueremo a lavorare cercando di tirar fuori il meglio. È un altro giorno doloroso perché non ci piace perdere. Mai, vogliono vincere, ma non impazziremo per non esserci riusciti. Ci abbiamo provato e abbiamo dato tutto in campo. Ma vabbè. Ora è un momento difficile perché siamo fuori dalla Coppa”. “Di chi è la colpa? La responsabilità è mia. I giocatori ci hanno provato, se facciamo il secondo gol è un’altra partita. Il loro portiere ha fatto due o tre parate e la palla non è entrata. Ripeto, io ho la responsabilità, me la prendo ma sono tranquillo su questo. Quando siamo in campo i giocatori vogliono vincere, ma a volte accadono cose diverse, dobbiamo accettarlo. Vedremo cosa succederà in questi giorni…“.