Real Madrid, Florentino Perez conferma: “Giocatori, staff e tecnico hanno scelto di ridursi l’ingaggio del 10%. Casillas mito del madridismo”

Arrivano novità da Madrid, sponda Real. A margine dell’Assemblea dei soci, Florentino Perez, patron del club, ha parlato a lungo della situazione economica e sportiva della società. Grande importanza è stata data alle riduzione degli ingaggi della prima squadra di calcio ma anche al progetto stadio e ad alcuni aspetti in vista del futuro.

Real Madrid: le parole di Florentino Perez

Come riporta AS, il numero uno del Real Madrid ha fatto il punto sul momento del club blancos: “Stiamo vivendo un momento difficile a causa della pandemia da Covid-19. Ma la nostra struttura stabile e solida ci ha permesso di chiudere l’anno con un bilancio positivo di 313.000 euro”, ha detto Florentino Perez. “Senza pubblico nello stadio è stato molto difficile. Gli effetti della pandemia ci hanno portato da un budget di 822 milioni di euro ad un fatturato di 107 milioni di euro. I mancati ricavi dello stadio negli ultimi quattro mesi della stagione sono stati la causa principale di questo declino. In tal senso devo dire che un grazie ai calciatori, allo staff e al tecnico per aver scelto di ridursi l’ingaggio del 10%. Senza questo le perdite sarebbero state maggiori”.

Dopo aver ricordato l’importanza del nuovo Santiago Bernabeu e la vittoria della precedente Liga, il patron ha voluto anche dedicare un pensiero a Iker Casillas, ritiratosi in questa annata: “Iker è un punto di riferimento e un mito del madridismo”. In tal senso potrebbero trovare conferma alcune indiscrezioni che vogliono l’ex portiere pronto a vestire i panni di dirigente blancos nel prossimo futuro.

E sugli impegni ravvicinati di questo ultimo anno: “Parliamo di un calendario saturo di impegni, è a rischio la salute dei calciatori. È necessaria una riforma del calcio, così è difficile andare avanti”, ha sentenziato il patron.