Real Madrid, Florentino Perez: “Del Bosque un cretino che non sa di tattica”

Il presidente del Real Madrid però porterà El Confidencial in tribunale

Stanno facendo molto rumore le dichiarazioni del presidente del Real Madrid Florentino Perez che ha pubblicato El Confidencial utilizzando anche file audio. Il numero uno del club capitolino passa all'attacco e ha affidato al suo studio legale la pratica per dare una risposta. Perez porterà in Tribunale El Confidencial e il giornalista Jose Antonio Abelian che ha scritto l'articolo. Una querela che Perez farà a tutela dell'onore, della riservatezza e della sua reputazione. El Confidencial ha già pubblicato una serie di registrazioni audio di conversazioni telefoniche che coinvolgono Perez. In uno di questi, il presidente del Real Madrid ha definito le leggende del Real Madrid, Raul Gonzalez Blanco e Iker Casillas "i più grandi truffatori nella storia del club". In un altro audio, Perez ha insultato l'attaccante Cristiano Ronaldo e l'ex allenatore del Real Madrid Jose Mourinho. Poi anche l'ex allenatore Del Bosque: "E' un cretino che non conosce la tattica".