Real Madrid, Florentino Perez furioso con Ancelotti: pensa all’esonero in estate

Il presidente dei Blancos arrabbiato per la sconfitta contro il Psg

Redazione ITASportPress

Come spesso accade dopo una sconfitta importante, per giunta su un palcoscenico in vista come quello della Champions League, le reazioni possono essere anche esagerate. Più o meno è quello che sta succedendo in Spagna dove Sport.es, all'indomani del k.o. del Real Madrid contro il Paris Saint-Germain al Parco dei Principi, parla di un Florentino Perez furioso per le modalità con cui è arrivata la sconfitta.

Il media spagnolo spiega come il presidente dei madrileni sia arrabbiato e deluso con la squadra ed in particolare con mister Carlo Ancelotti per l'atteggiamento difensivo dimostrato durante i 90 minuti di gioco. Un approccio alla partita non degno del Real, insomma.

In tale ottica, il giornale iberico arriva anche ad ipotizzare un possibile esonero del tecnico di Reggiolo al termine della stagione. Perez è convinto che Ancelotti non sia l'uomo giusto per costruire la squadra del futuro e si starebbe guardando intorno. I due nomi per sostituirlo sarebbero quelli di Pochettino e Klopp che restano comunque ancora legati rispettivamente a Psg e Liverpool.