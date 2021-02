Real Madrid, Florentino Perez guarito dal Covid ma non ci sarà per la sfida con l’Atalanta

Buone notizie per il Real Madrid. Il presidente Florentino Perez è risultato negativo agli ultimi test effettuato per il coronavirus. Il numero uno blancos è dunque guarito dopo la positivtà riscontrato lo scorso 2 febbraio.

A darne l’annuncio è stato lo stesso club blancos attraverso una nota ufficiale pubblica questa notte sul sito e sui canali social.

Real Madrid: Florentino Perez negativo al Covid

“Il Real Madrid annuncia che il nostro presidente Florentino Perez è risultato negativo al COVID-19 nei due test PCR a cui è stato sottoposto nelle ultime 48 ore”, si legge nella nota diffusa dal club blancos. “Florentino Perez non si recherà a Bergamo per la partita di Champions League contro l’Atalanta (valida per gli ottavi di finale ndr), ma andrà al centro sportivo per salutare tutti i membri della nostra prima squadra prima della trasferta in Italia”. Queste le parole del club spagnolo sul proprio numero uno.