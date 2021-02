Real Madrid, Florentino Perez positivo al Covid-19

Non ci sono buone notizie per il Real Madrid che oltre a dover risolvere i problemi sul campo – con le recenti brutte prestazioni viste in Liga – deve fare i conti con il coronavirus. Dopo il mister Zinedine Zidane, che attende l’esito dell’ultimo tampone per tornare alla guida della squadra, ecco che il patron Florentino Perez è stato colpito dal virus pandemico. La notizia è data proprio dal club blancos con una nota ufficiale.

Real Madrid: Florentino Perez positivo al Covid

Con un breve comunicato, il Real Madrid ha reso noto che il proprio patron ha contratto il virus: “Il Real Madrid annuncia che il presidente Florentino Perez è risultato positivo al coronavirus dopo i tamponi a cui si è sottoposto ultimamente. Al momento risulta essere asintomacito”. Queste le parole della società di Madrid sul proprio numero uno.