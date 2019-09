Real Madrid, Florentino Perez ricorda: “Ecco i 2 gol che mi hanno fatto alzare dalla sedia…”

Curiosa intervista rilasciata dal presidente del Real Madrid Florentino Perez ai microfoni di RMC. Il patron Blancos ha parlato di due momenti particolari in cui, la troppa gioia, gli ha fatto svestire i panni da numero uno pacato e “gessato”.

Due gol, per la precisione, a cui Perez non ha saputo resistere. Uno di Sergio Ramos, e l’altro di Karim Benzema.

RETROSCENA – “Sono al Real Madrid da molto tempo ma le uniche due volte in cui mi sono alzato in piedi per un gol è stato per Benzema a Lione e poi per il gol di Sergio Ramos a Lisbona”, ha detto Florentino Perez facendo riferimento alla rete del francese nella partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, e al gol in finale contro Atletico Madrid nel 2013-14 quando nel recupero, di testa da calcio d’angolo, il capitano blancos regalò i supplementari che portarono poi al successo. “Quando Karim ha segnato quel gol ero così felice che non ho resistito e mi sono alzato per esultare. Mi sono subito scusato col presidente Jean-Michel Aulas perché era la prima volta che succedeva in vita mia“.