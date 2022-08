Real Madrid, Florentino Perez risponde a tifoso e “punge” Cristiano Ronaldo: siparietto virale

"Il mercato in entrata è chiuso". Erano state queste, a margine della Supercoppa Europea, le parole del patron del Real Madrid, Florentino Perez, alla stampa. La conferma arriva anche attraverso un filmato diventato virale in queste ore che vede il numero uno Blancos non fare eccezioni, neppure per un ex storico come... Cristiano Ronaldo.