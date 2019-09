Real Madrid, Florentino Perez rivela: “Abbiamo provato a prendere Pogba e Mbappé, ma…”

A margine della riunione con i soci del club, il presidente del Real Madrid Florentino Perez ha parlato della squadra e degli obiettivi nella fase di calciomercato: “La prima scelta di Zinedine Zidane, e quindi nostra, era Paul Pogba, ma il Manchester United non ha voluto cederlo. Abbiamo provato anche a portare a Madrid Robert Lewandowski, ma non è stato possibile. Mbappé? Ci piace molto, è fortissimo, ma se una società fa muro non ci si può fare nulla. È naturale che cercheremo nuovamente l’assalto al francese per acquistarlo. Per quanto riguarda le cessioni, abbiamo venduto quelli che dovevano e volevamo giocare di più, come per Marcos Llorente, al quale è stato Zidane a dire che doveva scendere in campo più spesso.

E ancora: “Di sicuro dobbiamo essere autocritici per com’è stata la passata stagione, ma non dimentichiamoci che abbiamo vinto quattro Champions League negli ultimi sei anni”.